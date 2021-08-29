В Железноводске создадут карту-раскраску курорта

В Ставропольском крае продолжается акция "Объединим Россию Железноводском!", в рамках которой гостям и жителям города предлагается создать большую карту-раскраску с изображением достопримечательностей курорта.

Ко Дню рождения города, который приходится на конец сентября, карта будет установлена в Курортном парке.

"В дальнейшем планируем сделать сувенирный альбом-раскраску с основными достопримечательностями города, чтобы яркую и запоминающуюся частичку души Железноводска всегда можно было увезти с собой, украсить свой дом и вспоминать курорт, подаривший здоровье", - сказал глава города Евгений Моисеев.

В настоящее время художники работают над эскизом карты.