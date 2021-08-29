Байден еще раз отложил встречу с Зеленским

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил сегодня, что визит Владимира Зеленского в США и переговоры с американским президентом Джозефом Байденом переносится еще раз, снова на день: теперь украинский лидер летит в Вашингтон 1 сентября.

"Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день", - приводит слова Подоляка РБК-Украина.

Чиновник пояснил, что США 31 августа будут слишком заняты завершением вывода войск из Афганистана, а Украина хотела бы "стать ключевым ньюсмейкером американской повестки", поэтому встреча была отложена по обоюдному согласию сторон.

Изначально Зеленский должен был прилететь в США 30 августа.