Обзор СМИ Кавказа 23 - 29 августа

Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что в Чегеме начато строительство крупнейшего на Северном Кавказе тепличного комплекса "Парник" площадью 100 га. Полная реализация проекта предполагает создание порядка 2000 рабочих мест, общая стоимость составляет порядка 18,4 млрд рублей. Тепличный комплекс будет специализироваться на круглогодичном выращивании томатов и ягод. Завершить строительство первой очереди планируется в первом квартале 2023 года. Ожидаемый объем производства — 19,8 тыс. тонн томатов в год. На полную мощность предприятие должно выйти в четвертом квартале 2024 года.

Инвестором проекта выступил агрохолдинг "Экокультура" – один из лидеров производства овощей закрытого грунта в РФ. На сегодняшний день холдинг включает тепличные комплексы общей площадью 304,3 га и собственные логистические и распределительные центры мощностью свыше 250 тыс. тонн в ряде регионов страны. По словам специалистов, которые приводит портал agroinvestor.ru, компания хочет насытить рынок и вытеснить бюджетный импорт сезонных томатов.

С конца февраля - начала марта и почти до конца осени теплицы в КБР будут давать томаты, себестоимость которых окажется гораздо ниже, чем выращенных в зимних теплицах овощей, что позволит иметь гибкую ценовую политику. Кроме того, в связи с тем, что освещенность в КБР хорошая, в теплицах будет использоваться естественная энергия солнца. Поэтому минимальными будут вложения в специальное оборудование и системы регулирования микроклимата, что также будет способствовать низкой себестоимости продукции.

Как отметили инвесторы, главным аргументом в пользу выбора Кабардино-Балкарии для реализации проекта тепличного комплекса стала инфраструктурная поддержка и конструктивный диалог с руководством республики, направленный на взаимовыгодный результат. В будущем производственные мощности комплекса планируется расширять.

На днях глава КБР Казбек Коков принял участие в символической закладке камня первой очереди нового тепличного комплекса. "Для Кабардино-Балкарии инвестиции в экономику сегодня очень важны. Столь крупный проект — большой шаг в развитии экономики региона. Совместными усилиями мы реализуем и более крупные проекты", - подчеркнул глава региона. Отмечается, что на сегодняшний день производство овощей закрытого грунта в КБР составляет в среднем 24-25 тыс. тонн — примерно 7-8% от общего объема производства овощной продукции. Площадь промышленных теплиц в республике составляет 27 га.

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Приграничный статус Дагестана, через который осуществляется транзит в РФ животных и животноводческой продукции, повышает риск заноса возбудителей заразных болезней, в том числе ранее не встречавшихся на территории страны. Кроме того, республика и сама является одним из ведущих субъектов страны по производству продукции животноводства. В настоящее время в регионе сосредоточено около одного миллиона голов крупного рогатого скота, более 4,6 млн овец и коз, 35 тыс. голов непарнокопытных и более 10 млн голов сельскохозяйственной птицы. В связи с этим газета "Дагестанская правда" подчеркивает важность задач обеспечения продовольственной и биологической безопасности, ветеринарного сопровождения сельхозпроизводства, возложенных на Комитет по ветеринарии РД.

Как рассказал руководитель ведомства Магомед Шапиев, ежегодно проводятся мероприятия против 75 заболеваний животных, осуществляется большой объем ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел, в том числе и по особо опасным заболеваниям. В частности, в первом полугодии 2021 года вакцинации против сибирской язвы, ящура, заразного узелкового дерматита, оспы овец, лептоспироза, бруцеллеза и бешенства в общей сложности подвергнуто более 12,4 млн голов КРС, МРС, лошадей, а также кошек и собак. За то же время проведено более 1,6 млн исследований на выявление бруцеллеза, туберкулеза, лейкоза, а также гриппа птиц и болезни Ньюкасла. Шапиев отметил, что ветеринарная служба работает в тесном контакте с Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора, территориальным управлением Роспотребнадзора по РД, с республиканскими министерствами сельского хозяйства, здравоохранения, природных ресурсов и экологии. В республике порядка 10 человек имеют звания заслуженных ветеринарных врачей РФ, свыше 110 – заслуженных ветеринарных врачей РД. Немало специалистов ветеринарной службы республики награждены ведомственными наградами Минсельхоза РФ.

Помимо Комитета по ветеринарии РД, в Дагестане есть и другие ведомства и учреждения, имеющие непосредственное отношение к вопросам ветеринарии. Так, надзор за соблюдением требований законодательства РФ в сфере ветеринарии осуществляют специалисты Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Разработкой новых идей и методологий в части ветеринарной медицины многие десятилетия успешно занимаются сотрудники Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института – структурного подразделения Федерального аграрного научного центра РД. Главная кузница сельскохозяйственных кадров республики – Дагестанский государственный аграрный университет за время существования факультета ветеринарной медицины подготовил более 4 тыс. специалистов. Немало ветеринаров трудится в сфере образования и науки, а также на мясо- и рыбоперерабатывающих предприятиях и в иных сельскохозяйственных организациях.

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Чеченская газета "Вести республики" пишет, что начало возрождению строительной отрасли республики, которая в результате двух военных компаний была практически парализована, было положено в начале нулевых годов. В 2001 года Указом тогдашнего главы Администрации республики Ахмата-Хаджи Кадырова было образовано Министерство строительства и архитектуры ЧР. В восстановлении Грозного упор был сделан на жилье для горожан. Параллельно шла работа по воссозданию необходимой инфраструктуры.

Инициированные затем главой ЧР Рамзаном Кадыровым программы "Грозный без следов войны", "Республика без следов войны" стали началом строительного бума. На сегодняшний день в республике более 15 тыс. строителей, обладающих смежными профессиями, руками которых возводится огромное количество объектов, в том числе и повышенной сложности. За последние годы в регионе выросло новое поколение грамотных квалифицированных специалистов-строителей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Минстроя ЧР с профильными учебными учреждениями республики.

"Мы одни из лидеров по реализации государственного Национального проекта "Жилье и городская среда" по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. За 2,5 года нами реализован план, рассчитанный на шесть лет. До конца 2021 года показатель по расселяемой площади аварийного жилья составит 58,99 тыс. кв. метров, а количество граждан, переселенных в новое построенное жилье — 3,45 тыс. человек" — говорит министр строительства и ЖКХ ЧР Муслим Зайпуллаев. Он отметил, что к концу 80-х годов на одного жителя республики полагалось 18 кв.м жилья. Тогда это были довольно приличные условия. Сейчас, с учетом больших темпов строительства и ввода жилья, этот показатель в республике вырос до 21 кв.м. Целые жилые кварталы возводятся за счет инвесторов, долевого участия вкладчиков и участников ипотечного кредитования. Есть программа стимулирования жилищного строительства с возведением социальной, дорожной, инженерной инфраструктуры. Таким примером может служить новый микрорайон "Солнечный" в Висаитовском районе Грозного. Такую же программу предстоит осуществлять и в сельских районах, где перед началом строительства целого городка будут прокладывать подъездные дороги, водопровод, проводить электричество.

В 2016-2021 годах, благодаря реализации социальных жилищных программ, новое жилье предоставлено 959 семьям (5728 человек). Построено 66 объектов социального назначения (школы, детские сады, поликлиники) и 27 объектов ЖКХ, из которых 55 объектов введены в эксплуатацию, а по 38 объектам продолжается строительство. В рейтинге субъектов РФ республика ежегодно входит в тройку лидеров по эффективности реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. С 2017 по 2021 годы обеспечено благоустройство 187 общественных пространств и 341 дворовой территории в городах и районах республики. Министр также отметил, что руководство Чечни поставило цель сделать Грозный одним из самых красивых городов в стране. В последнее время в столице построено немало красивых и современных зданий, в том числе, высотки "Грозный-Сити", ставшие гордостью и украшением центра Грозного.

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Газета "Северная Осетия" информирует, что на базе авиаклуба ДОСААФ в селении Гизель открылся Международный военно-технический форум "Армия-2021". На форуме была представлена уникальная и совершенная техника: "БМП-3" – российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава; СТС "Тигр", он используется для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн; самоходный миномет "Тюльпан" - его используют для разрушения прочных каменных, деревянных и земляных сооружений. Помимо всего, было представлено новейшее специализированное альпинистское снаряжение, предназначенное для горных подразделений, выполняющих задачи в условиях горной местности. На площадках форума также показаны современные образцы вооружения, спортивная и страйкбольная площадки. МЧС по РСО–А и подразделения Росгвардии продемонстрировали передовую технику и специальные средства своих ведомств. В их числе – бронированные автоцистерны, спасательные автомобили с медицинским модулем, насосные станции и другое. Особой гордостью автопарка чрезвычайного ведомства Северной Осетии является уникальный пожарный комплекс "ПАНРК 4/130" – в России их считанные единицы.

Гостей форума порадовали своими выступлениями государственный ансамбль танца "Алан", творческие коллективы и артисты республики. Гвоздем развлекательной программы стали "Танковый вальс", десантирование парашютным способом и пролет авиации. В церемонии открытия "Армия-2021" приняли участие врио главы РСО–А Сергей Меняйло, командующий 58-й ордена Суворова общевойсковой армией генерал-лейтенант Михаил Зусько.

Во всех регионах страны форум "Армия" проводится ежегодно в целях демонстрации мощи и укрепления положительного имиджа Вооруженных сил страны. Организатором Форума в Северной Осетии выступает 58-я ордена Суворова общевойсковая армия совместно с руководством республики.

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Итоги туристического лета в Абхазии можно оценивать положительно даже по сравнению с летом допандемийного 2019 года. Значительно улучшилась динамика посещения основных туристических объектов. Так, если в 2019 году Новоафонскую пещеру посетили порядка 190 тыс.человек, то этом году - уже свыше 310 человек. Количество посещений Рицинского заповедника увеличились за тот же период с 281 тыс. до 501 тыс. человек. Об этом сообщил начальник информационного управления Минтуризма республики Саид Аршба в эфире радио "Sputnik-Абхазия". "Мы рассчитываем, что и в бархатный сезон будут хорошие показатели. У нас увеличилось количество броней на сентябрь и октябрь в крупных гостиницах Абхазии", -добавил он.

По мнению эксперта по туризму Адамура Мукба, снятие ограничений для туристов было правильным решением. С подозрением на ковид в объектах размещения среди туристов никого не было. Из-за невозможности выезда российского туриста в другие страны республика получила хороший сезон. "Еле справляемся с потоком. Есть ряд вопросов с кадровым составом. Из-за ограничений для въезда в Абхазию граждан ДНР и ЛНР, Украины, мы не получили специалистов из числа обслуживающего персонала. Надо было выходить из ситуации своими силами. Это оказалось большой проблемой на практике", - поведал Мукба. Он считает, что предстоит немало потрудиться над решением кадровой проблемы для туризма в республике.

По данным аналитической службы АТОР, сейчас самый дешевый тур в Абхазию обойдется дороже самого дешевого тура в Сочи, несмотря на то, что стартовые цены в республику в начале сентября уменьшились на 45%, хотя в допандемийные годы отдых в Абхазии всегда был дешевле Сочи. Связано это с тем, что сейчас, из-за требований к заселению туристов в Краснодарском крае, отельеры региона оказались в сложной ситуации. По данным главы Ростуризма Зарины Догузовой, отмены бронирований в Краснодарском крае в связи с антиковидными ограничениями составили порядка 20-30%. Отели Кубани снижают цены, пытаясь стимулировать спрос: в начале сентября минимальные цены на десятидневные туры с перелетом в Анапу рухнули на 40% по сравнению с концом августа, а стартовые цены на туры в Сочи – почти на четверть. Авиабилеты на курорт также рекордно подешевели.