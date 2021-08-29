В Махачкале накажут виновных за ожоги у подростков

Как сообщил сегодня в СУ СКР по Дагестану, управление возбудило уголовное дело против жителя Ботлихского района, подозреваемого в нарушении норм пожарной безопасности, повлекшем ожоги у двоих подростков.

Подозреваемый, пишет РИА Дагестан, нарушил нормы пожарной безопасности в одном из нежилых помещений Махачкалы. "27 августа во время игры находившиеся рядом с указанным помещением двое подростков бросили горящую петарду перед входными дверьми, из-за чего произошел хлопок при возгорании газо-воздушной смеси", - рассказали о чрезвычайно происшествии в СУ СКР.

Подростки оказались в РКБ Дагестана, в ожоговом центре. За ходом расследования следит председатель СКР Александр Бастрыкин.