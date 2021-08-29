После тяжелой аварии на Ставрополье скончался еще один человек

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, после сегодняшней аварии на дороге "Кочубей-Минеральные Воды" скончался еще один человек, в результате общее число погибших составило шесть человек.

Стали известны детали ДТП. Около 17:15 по московскому времени на 311 километре указанно дороги водитель легковой Honda вывел свой автомобиль на встречную полосу, где тот столкнулся сначала с легковой Lada, а затем по инерции с грузовиком Suzuki и легковой Toyota.

Виновник ДТП и два его пассажира погибли на месте вместе с водителем и пассажиром Lada. Шестой погибший – также из Honda, где ехал еще и годовалый ребенок (сейчас он в реанимации в крайне тяжелом состоянии).

Прокурор Ставрополья Александр Лоренц потребовал организовать проверку, уже возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть.