Афганских беженцев примут 98 стран

Госдепартамент США опубликовал сегодня заявление, подписанное 98 странами и Евросоюзом о том, что они дают согласие на оформление въездных виз для работавших с ними гражданами Афганистана. В документе отмечается, что запрещенное в России движение "Талибан" гарантирует им безопасный выезд из страны.

"Мы получили гарантии от "Талибана", что всем иностранцам и гражданам Афганистана с разрешением на поездки, выданным нашими странами, будет разрешено безопасно и с соблюдением порядка проследовать к пунктам убытия и покинуть страну. Мы продолжим выпускать документы на передвижение для определенных афганцев, и мы располагаем ясным ожиданием и приверженностью от "Талибана", что те могут направиться в соответствующие страны", - сказано в заявлении.

Подписавшие документ страны заявили о приверженности афганцам, работавшим на них и оказавшимся в зоне риска.

Россия не подписала этот документ. Турция ранее заявила, что не сможет принимать афганских беженцев.