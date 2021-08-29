За три дня в Грузии закрыты еще пять ресторанов

Как сообщили сегодня в грузинской Инспекции труда, за последние 72 часа были закрыты пять и оштрафованы шесть ресторанов, нарушивших эпидемиологические ограничения.

Напомним, что Грузия сейчас переживает тяжелейший всплеск заболеваемости коронавирусом. Из-за этого запрещено проведение в ресторанах мероприятий численность более 10 человек, включая как свадьбы, так и дни рождения, и поминки. После 22:00 рестораны могут работать только на вынос.

"Служба инспекции труда приняла меры из-за критических несоответствий рекомендациям, установленным приказом министра здравоохранения. По отношению к одному объекту инспекция применила механизм превентивной опечатки. В частности, бар закрыли сразу после получения информации о готовящейся вечеринке, до проведения самого мероприятия", - приводит сообщение инспекторов Спутник-Грузия.

Уточняется, что самые типичные нарушения, из-за которых закрываются рестораны – это массовые мероприятия. Всего за 2 недели было закрыто 20 ресторанов по всей Грузии, оштрафованы 46 юридических и физических лиц.