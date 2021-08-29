Узбекистан закончил эвакуацию людей из Афганистана в Германию

Как сообщили сегодня в аэропорту Ташкента, последние самолеты ВВС Германии с эвакуированными из Афганистана людьми днем улетели из столицы Узбекистана.

"Сегодня два последних борта ВВС Германии покинули аэропорт Ташкента и отправились на места постоянной дислокации", - приводит сообщение представителя аэропорта РИА Новости.

Уточняется, что всего Узбекистан помог эвакуировать людей в Германию на шести военных самолетах – через республику смогли спастись из захваченной запрещенным в РФ движением "Талибан" страны граждане не только ФРГ, но и других стран ЕС, а также афганцы.

Из Узбекистана в Европу эвакуированные из Афганистана люди улетали также самолетами Lufthansa и Uzbekistan Airways.

Отметим, что Польша пользуется узбекским аэропортом Навои, а Венгрия – аэропортом Бухары для эвакуации своих граждан из Афганистана.