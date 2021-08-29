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Талибы ввели для афганских студенток "безопасную образовательную среду"

Талибы ввели для афганских студенток &quot;безопасную образовательную среду&quot;

Назначенный запрещенным в РФ движением "Талибан" и. о. главы Минобразования Афганистана Абдула Баки Хаккани сообщил сегодня, что с 1 сентября студенты и студентки в вузах будут учиться раздельно.

Хаккани подчеркнул, что талибы не отрицают право на высшее образование для женщин, однако они не могут получать его в одних классах с мужчинами. Чтобы обеспечить им это право, студентки получат "безопасную образовательную среду".

Также и. о. главы Минобразования заверил, что талибы в скором времени разрешат университетам работать и выплатят зарплаты сотрудникам вузов, передает TOLO News.

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Вестник Кавказа

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