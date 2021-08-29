Анкара не будет принимать афганских беженцев

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом, что Анкара не станет впускать в страну афганских беженцев из-за того, что уже перегружены беженцами из других стран.

"Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. О дополнительной волне беженцев не может быть и речи", - подчеркнул он.

Напомним, что турецкие власти предупреждали о таком подходе заранее, так, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик указывал, что у республики "нет ресурсов, чтобы принять хотя бы одного дополнительного мигранта", а Турция не является и не будет "лагерем беженцев".