Турция создала тяжелый ударный беспилотник Bayraktar

Сегодня в Текирдаге состоялась церемония презентации новейшей военной техники турецкого производства – высотного дальнего тяжелого ударного беспилотника Bayraktar Akinci. Прямая трансляция церемонии велась на аккаунте президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

"Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии", - заявил, представляя тяжелый ударный беспилотник, Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что государство полно решимости вывести республики в лидеры строительства боевых беспилотников.

Также он косвенно упрекнул США за отказ сотрудничества в сфере военных технологий. "Те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке. Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень", - указал президент Турции, добавив, что Анкара использует любые технологии на благо людей, а не "для изменения суверенитета и границ, как некоторые страны".

"Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой. Если в нашем регионе или в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, что это может быть осуществлено без Турции. Теперь те, кто захочет что-то сделать в нашем регионе, сначала будут смотреть в сторону Турции", - заключил президент турецкий лидер.