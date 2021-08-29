Отсутствие ремней безопасности и дерево погубили девушку в Сочи

Как сообщили сегодня в УВД Сочи, в городе произошло смертельное ДТП: утром в поселке Кичмай Лазаревского района "ВАЗ-2107" с тремя пассажирами на высокой скорости ударился в дерево и перевернулся.

При этом погибла 24-летняя девушка. Водитель и еще двое пассажиров выжили и были госпитализированы.

Как пишет РИА Новости, осмотр места аварии показал, что в машине не было ремней безопасности, а ездил он на зимней резине.