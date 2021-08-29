Ильхам Алиев: Физулинский аэропорт – это воздушные ворота Карабаха

Физулинский аэропорт, в рекордные сроки построенный в освобожденном от оккупации Физулинском районе Азербайджана, является воздушными воротами Карабаха – об этом сегодня заявил президент АР Ильхам Алиев, посетив аэропорт по пути в Шушу.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видео, где Ильхам Алиев, направляясь в Физулинский аэропорт, рассказывает о его устройстве. "Слева – аэровокзальный комплекс, впереди – взлетно-посадочная полоса. Аэропорт готовится к открытию, можно сказать, всего через несколько месяцев", - отметил он.

"Строительство аэропорта началось в этом году. Я говорил, что в этом году Физулинский международный аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими стремительными темпами. Уже готова взлетно-посадочная полоса. Здесь ведутся завершающие работы", - рассказал президент Азербайджана.

"Еще раз хочу отметить, что в этом году я заложил фундамент аэропорта, а сейчас мы едем знакомиться со строительными работами. Этот аэропорт – воздушные ворота Карабаха", - подчеркнул Ильхам Алиев, пишет АзерТАдж.