Грузовик сбил три легковушки на Ставрополье

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, в Георгиевском городском округе произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек.

"В 17:55 в Георгиевском горокруге, в районе села Подгорное на автодороге Минеральные Воды - Кочубей произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузового автомобиля", - приводит сообщение спасателей РИА Новости.

Обстоятельства аварии не уточняются. Известно, что выжили в аварии два человека – ребенок и взрослый, они были госпитализированы.

Спасатели также сообщили, что ликвидацией последствий аварии занимаются 11 человек и 5 единиц техники.