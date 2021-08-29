Ушел из жизни первый в XXI веке президент МОК Жак Рогге

Сегодня на 80-м году жизни ушел из жизни экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге.

Жак Рогге стал первым президентом МОК в XXI веке – в 2001 году в ходе сессии МОК в Москве он сменил на этом посту Хуана Антонио Самаранча.

В основе политики Рогге в МОК было расширение числа стран и городов, имеющих право участвовать в конкурсе на проведение Олимпиад, в частности, он работал над уменьшением стоимости проведения Олимпийских игр. Одним из результатов стало проведение Летней Олимпиады 2008 года в Китае.

В молодости Рогге занимался парусным спортом, участвовал в олимпиадах 68-го, 72-го и 76-го годов. Возглавлял Олимпийский комитет Бельгии в 1989-1992 годах и Европейский олимпийский комитет в 1989-2001 годах. Вошел в МОК в 1991 году, в 1998 году стал членом Исполкома Международного олимпийского комитета.