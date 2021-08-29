Государство скупает у жителей Грузии испорченный виноград

Как сообщили сегодня в грузинском Национальном агентстве вина, госпредприятие "Компания управления урожаем" активно скупает у жителей Кахети поврежденный градом виноград. За полтора дня акции куплено и отправлено на переработку 1,2 тыс т винограда от 300 фермеров.

Напомним, что 26 августа в Кахетии прошел дождь с сильным градом, в результате которого всего за четверть часа были повреждены и даже уничтожены урожаи винограда на площади в 4,6 тыс га.

Государство организовало прием испорченного градом винограда в субботу в трех муниципалитетах Кахетии, пишет Спутник-Грузия. Уточняется, что сорт "Ркацители" принимается по 0,8 лари ($0,25) за 1 кг, а сорт "Саперави" – по 1 лари ($0,32) за 1 кг.

Акция продлится до 3 сентября. Те же фермеры, чей урожай винограда был физически уничтожен, получат от государства по 3 тыс лари ($960).