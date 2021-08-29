Найдена 14-я жертва взрывов на военном складе в Казахстане

Как сообщили сегодня в МЧС Казахстана, сегодня было обнаружено тело 14-го жителя Жамбылской области, погибшего при взрывах на местном военном складе боеприпасов.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

При этом известно, что еще как минимум двое местных жителей являются пропавшими без вести после взрывов. Их поиски продолжаются.

Напомним, взрывы на военном складе в Жамбылской области произошли 26 августа в результате возгорания.