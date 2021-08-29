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В Москве вот-вот начнется внезапная осень

В Москве вот-вот начнется внезапная осень

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил сегодня москвичей о внезапном начале осени на следующей неделе. В этом году погодный сезон сменится в столице буквально вместо с календарным: уже 2 сентября в Москве резко похолодает и начнутся затяжные дожди.

Как пояснил Тишковец, всему виной циклон, который принесет дожди с сильным ветром и холодами на всю центральную часть России. "2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень", - сказал метеоролог.

Эксперт "Фобоса" уточнил, что днем погода будет не выше +11 - +16, а ночью будет опускаться до +8, пишет "Вечерняя Москва".

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Вестник Кавказа

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