Карпин назвал сроки окончания кризиса в российском футболе

Кризис в российском футболе будет преодолен не ранее чем через пять лет, выразил уверенность главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы, но что бы мы ни делали, на подъем уйдет минимум пять лет", - поделился мнением он.

В настоящее время в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия занимает 10 место.