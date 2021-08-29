Власти пообещали восстановить все пострадавшие от взрывов дома в Жамбылской области

Как сообщили сегодня в пресс-службе акима Жамбылской области Казахстана Бердибека Сапарбаева, в регионе начат ремонт и реконструкция домов, пострадавших от взрывов на складе боеприпасов, горевшем 26 августа.

"Члены штаба совместно с научно-исследовательскими работниками, направленными правительством, осмотрели жилые дома и социальные объекты в трёх населённых пунктах. В настоящее время выявлено 118 объектов недвижимости, требующих ремонта, из них 106 жилых домов, 12 коммерческих объектов", – сообщили в пресс-служба Сапарбаева.

Как пишет Inforburo.kz, из 106 жилых домов 35 подлежат капитальному ремонту, остальные получили лишь незначительные повреждения, но они тоже будут отреставрированы. Ремонт будет вестись на деньги как из центрального бюджета, так и из регионального.

"Если сегодня начнется капитальный ремонт одного дома, то к остальным домам строители приступят с завтрашнего дня. Мы берем на себя обязательство, что в течение двух месяцев мы восстановим все дома. На это у нас хватит и возможностей, и сил строителей", – заверил Сапарбаев жителей пострадавших населенных пунктов.