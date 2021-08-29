На азербайджано-армянской границе на мине подорвался пастух

Сегодня на азербайджано-армянской границе произошел несчастный случай: на мине подорвался пастух.

Уточняется, что инцидент имел место в Дашкесанском районе Азербайджана: местный житель Шукюр Тагиев 1964 года рождения на коне пас овец в непосредственной близости от границы с Арменией, у села Алаханчаллы. В какой-то момент он спешился, и конь пересек границу.

Как пишет Спутник-Азербайджан, Тагиев пошел за конем, чтобы вернуть его в Азербайджан, и наступил на мину. Известно, что мина повредила ему ногу, пастух был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Заложенные Арменией мины продолжаются оставаться одной из самых тяжелых проблем послевоенной ситуации на Южном Кавказе.