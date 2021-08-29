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СМИ: ракету по жилому дому в Кабуле запустили США

СМИ: ракету по жилому дому в Кабуле запустили США

Как удалось установить агентству Reuters, ссылающемуся на свои источники в военных кругах США, сегодняшний ракетный удар по жилому дому в Кабуле неподалеку от аэропорта был совершен американскими военными.

Удар был нанесен после того, как американское военное командование в Кабуле получило информацию, что в этом доме находятся боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Представители запрещенного в России движения "Талибан", в свою очередь, уточнили, что целью американского ракетного удара был смертник ИГИЛ, готовивший теракт в аэропорту Кабула.

Пентагон пока не комментирует эти данные.

На данный момент известно о шестерых погибших, включая четверых детей, и трех раненых в жилом доме, куда упала американская ракета. Ракета спровоцировала взрыв в машине боевика, начиненной взрывчаткой.

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Вестник Кавказа

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