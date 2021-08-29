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"Грузинская мечта" получила в августе $1,28 млн пожертвований

&quot;Грузинская мечта&quot; получила в августе $1,28 млн пожертвований

На сайте Transparency International Georgia сегодня была опубликована статистика пожертвований, полученных правящей партией "Грузинская мечта" за первые три недели августа.

Согласно данным этого сайта, "Мечте" было подарено порядка 4 млн лари – $1,282 млн.

Уточняется, что деньги правящей партии дарили как предприятия, так и физические лица.

Всего в этом году "Грузинская мечта" получила около $2,37 млн пожертвований, таким образом, в августе партия получила более половины всех пожертвований с начала года.

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Вестник Кавказа

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