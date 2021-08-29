Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева открыли отреставрированные памятники культуры в Шуше

Президент Азербайджан Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетили сегодня освобожденную Шушу, где приняли участие в церемонии открытия ключевых памятников культуры и других объектов.

Ильхам и Мехрибан Алиевы прибыли в Шушу по Дороге Победы "Ахмедбейли-Физули-Шуша" и по пути ознакомились с завершающими работами по ее прокладке. В Физули они осмотрели строительство Физулинского международного аэропорта.

В Шуше они в первую очередь открыли после ремонтно-восстановительных работ и реконструкции комплекса музей-мавзолей знаменитого азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа. Также был открыт бюст Моллы Панаха Вагифа.

Затем состоялась церемония открытия после реставрации дома-музея народного артиста Азербайджана Бюльбюля. Также был открыт памятник великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли. Президент и первый вице-президент посетили дом-музей Узеира Гаджибейли и ознакомились с работами, которые там ведутся.

Кроме того, сегодня в Шуше был открыт реконструированный отель "Карабах", заложен еще один отель, конференц-центр и жилой массив.

После этого Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили освобожденный Ходжавендский район.