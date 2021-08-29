Азербайджанские дзюдоисты стали бесспорными лидерами Паралимпиады в Токио

Сегодня на Паралимпиаде в Токио завершились соревнования по дзюдо. Сборная Азербайджана выступила в этом виде спорта триумфально – из тринадцати золотых медалей шесть завоевали азербайджанские спортсмены-паралимпийцы.

Напомним, что чемпионами паралимпиады в Токио стали Вугар Ширинли (в категории до 60 кг), Гусейн Рагимли (в категории до 81 кг), Шахан Гаджиева (в категории до 48 кг), Севда Велиева (в категории до 57 кг), Ханым Гусейнова (в категории до 63 кг) и Дурсадаф Керимова (в категории свыше 70 кг).

Также две бронзовые медали взяли Намиг Абаслы (в категории до 66 кг) и Ильхам Закиев (в категории свыше 100 кг).

На втором месте в тройке лидеров по дзюдо – Узбекистан с двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями, на третьем месте – Иран с двумя золотыми медалями.

На данный момент Азербайджан занимает седьмое место в общей таблицы Паралимпиады с 9 золотыми и 3 бронзовыми медалями.