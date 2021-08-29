Сергей Шойгу: братская Украина – не угроза для России

Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил сегодня, что для российских вооруженных сил и в целом государства Украина не является угрозой, напротив, украинцы – братский народ для россиян.

"Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ - это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ", - подчеркнул он в интервью YouTube-каналу "Соловьев.live".

Шойгу сообщил, что надеется на нормализацию политической ситуации в Украине, когда "там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно".