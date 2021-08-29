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В Кабуле ракета взорвала жилой дом

В Кабуле ракета взорвала жилой дом

Сегодня в Кабуле прогремел сильный взрыв недалеко от здания аэропорта.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в результате запуска ракеты по жилому дому в районе аэропорта Кабула.

На данный момент нет никакой информации о жертвах и разрушениях, а также о виновниках ракетного удара.

Напомним, что сегодня миссия США приступила к выводу последних американских военных из Кабула – тех, кто охранял аэропорт и организовывал эвакуацию иностранцев из Афганистана.

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Вестник Кавказа

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