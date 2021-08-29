Талибы запретили музыку в Кандагаре

Установившаяся в провинции Кандагар власть талибов запретила трансляцию музыки и появление в эфире ТВ и радио женщин-ведущих. Соответствующее распоряжение отдано местным департаментом по делам культуры и информации, сообщает агентство Pajhwok.

Ранее стало известно о том, что лидер "Талибана" (запрещена в РФ) мулла Хибатулла Ахундзада присутствует на переговорах о формировании нового афганского правительства в провинции Кандагар.

Напомним, 15 августа правительство президента Ашрафа Гани под наступлением талибов сложило с себя полномочия. Гани сбежал за границу, а талибы взяли Кабул.