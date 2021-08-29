Грузинский борец сравнялся по количеству побед в UFC с Макгрегором
Грузинский борец Гига Чикаидзе обыграл бразильца Эдсона Барбозу в главном поединке по смешанным единоборствам UFC. Победа состоялась в результате технического нокаута в третьем раунде.
Это седьмая подряд победа для 33-летнего грузина и третья с помощью нокаута.
Таким образом Чикаидзе удалось сделать то, что не получилось в 2017 году у Хабиба Нурмагомедова, не сумевшего тогда одержать досрочную победу над опытным Барбозой. Кроме того, грузин догнал по числу побед подряд действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александера Волкановски.
Он также сравнялся по числу побед с Конором Макрегором.
Вестник Кавказа
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