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 Грузинский борец сравнялся по количеству побед в UFC с Макгрегором

 Грузинский борец сравнялся по количеству побед в UFC с Макгрегором

Грузинский борец Гига Чикаидзе обыграл бразильца Эдсона Барбозу в главном поединке по смешанным единоборствам UFC. Победа состоялась в результате технического нокаута в третьем раунде.

Это седьмая подряд победа для 33-летнего грузина и третья с помощью нокаута.

Таким образом Чикаидзе удалось сделать то, что не получилось в 2017 году у Хабиба Нурмагомедова, не сумевшего тогда одержать досрочную победу над опытным Барбозой. Кроме того, грузин догнал по числу побед подряд действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александера Волкановски.

Он также сравнялся по числу побед с Конором Макрегором.

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Вестник Кавказа

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