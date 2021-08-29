Эрдоган заявил о готовности нормализовать отношения с Арменией

Турция готова к поэтапному восстановлению отношений с Арменией. Такое заявление озвучил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на фоне примирительных слов из Еревана. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что со стороны Анкары наблюдаются положительные сигналы в контексте регионального мира.

"Я желаю успехов новому правительству Армении. Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого президента, экономическое развитие и сотрудничество Турции и Армении возможно лишь после обеспечения стабильного мира.

"С таким же понимаем Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят использовать такой исторический шанс. На повестке наше предложение о создании "Платформы пяти" или "Платформы шести" с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. Мы предложили включить сюда и Грузию. Если такая площадка будет организована, в регионе станет намного спокойнее", - подчеркнул Эрдоган.

Он также указал на необходимость прокладки железных и автомобильных дорог, "которые свяжут страны, и, таким образом, многие проблемы будут преодолены".

"Мы с (президентом России Владимиром) Путиным обсуждали эти вопросы и пришли к согласию. И с (президентом Азербайджана Ильхамом) Алиевым тоже. В Иране сменился президент, и с ним мы эту тему тоже обсудим", - добавил Эрдоган.