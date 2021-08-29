Афганистан хотят покинуть 2 тысячи журналистов

После взятия талибами Кабула Афганистан хотят покинуть свыше 2 тысяч местных журналистов. Именно столько запросов на поддержку с целью эвакуации получила Международная федерация журналистов (МФЖ)

По данным афганского агентства Pajhwok, МФЖ обратилась к "Талибану" (запрещена в РФ) с просьбой предоставить журналистам безопасный коридор в аэропорт Кабула. Ответа пока не последовало.

"МФЖ обратилась к разным <...> странам, включая Испанию, Северную Македонию, Францию, Мексику, Италию, Германию, Великобританию, США и Канаду, с просьбой о выдаче виз и помощи в эвакуации афганских журналистов, но ни одна страна не готова принять больше 10-15 журналистов, а заявки к нам поступают ежедневно, их количество постоянно растет", - сказал заместитель генерального секретаря организации Джереми Дир в интервью пакистанской газете The News.

Дир отметил, что талибы запретили журналистам с иностранными визами уехать из Кабула. К настоящему моменту 160 афганских журналистов уехали в Пакистан, 20 - в Индию, другие - в Катар.