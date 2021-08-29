Посольство Турции вернулось к работе в Кабуле

После временной эвакуации сотрудники турецкого посольства в Афганистане вернулись к своей работе. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с борта самолета, возвращающегося из Черногории.

"Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Вчера оно снова переехало в посольское здание в центре города и продолжает работу там", - говорится в заявлении.

Ранее 26 августа 600 турецких военных покинули Афганистан.