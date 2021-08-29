Талибы отрезали Панджшер от мировой паутины

Представители "Талибана" (запрещено в РФ) ограничили интернет и связь в афганской провинции Панджшер, где сохраняется последний оплот сопротивления талибам в Афганистане.

"Местные источники говорят мне, что доступ в интернет и услуги связи практически полностью блокированы "Талибаном" в Панджшере", - сообщила корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Ялда Яким

Ранее 25 августа переговорщик от талибов Абдул Хафиз Мансур сообщил о переговорах в городе Чарикар (столица провинции Парван) между "Талибан" и ополченцами Панджшера. Стороны договорились "продолжать диалог о мире, чтобы избежать военного столкновения".

Вчера, 28 августа посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в провинции Панджшер спокойная, а талибы взяли курс на мирное урегулирование.