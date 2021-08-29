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МИД Германии предостерег региональные страны от новых угроз из Афганистана

МИД Германии предостерег региональные страны от новых угроз из Афганистана

Глава МИД Германии полагает, что международному сообществу нужно не допустить заполнения вакуума власти в Афганистане боевиками "Исламского государства" (запрещена в РФ). С этой целью нужно оказать поддержку Афганистану, сказал он перед турне в Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Катар.

"Теракты у аэропорта в Кабуле показывают нам, как велика опасность того, что международный терроризм снова укрепит свои позиции. Возник военно-политический вакуум, куда с ужасающей скоростью теперь устремились ИГ и другие террористы", - отметил Маас.

Он обратил внимание, что все еще много людей ожидают вылета из аэропорта Кабула: "Ситуация крайне неустойчива и опасна". Маас считает, что соседние с Афганистаном страны в одиночку не справятся с новыми вызовами.

"Не только афганцы, но и соседние государства сталкиваются вследствие этого развития событий с вызовами, которые едва ли могут преодолеть в одиночку. Я отправляюсь в регион, чтобы дать ясно понять - усилия Германии не заканчиваются на завершении военной миссии по эвакуации", - добавил министр. 

 

 

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Вестник Кавказа

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