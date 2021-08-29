МИД Германии предостерег региональные страны от новых угроз из Афганистана

Глава МИД Германии полагает, что международному сообществу нужно не допустить заполнения вакуума власти в Афганистане боевиками "Исламского государства" (запрещена в РФ). С этой целью нужно оказать поддержку Афганистану, сказал он перед турне в Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Катар.

"Теракты у аэропорта в Кабуле показывают нам, как велика опасность того, что международный терроризм снова укрепит свои позиции. Возник военно-политический вакуум, куда с ужасающей скоростью теперь устремились ИГ и другие террористы", - отметил Маас.

Он обратил внимание, что все еще много людей ожидают вылета из аэропорта Кабула: "Ситуация крайне неустойчива и опасна". Маас считает, что соседние с Афганистаном страны в одиночку не справятся с новыми вызовами.

"Не только афганцы, но и соседние государства сталкиваются вследствие этого развития событий с вызовами, которые едва ли могут преодолеть в одиночку. Я отправляюсь в регион, чтобы дать ясно понять - усилия Германии не заканчиваются на завершении военной миссии по эвакуации", - добавил министр.