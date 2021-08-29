Во время визита в Москву Эрдоган обсудит покупку новой партии С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов обсудить детали закупки второго полка ЗРК С-400 во время предстоящего визита в Россию. Об этом он сказал на борту самолета на обратном пути из Черногории.

"У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк (С-400 - прим. ред). Во время моей поездки в Россию мы это все обсудим", - сказал Эрдоган.

Точную дату визита в Россию Эрдоган не назвал.