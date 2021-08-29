В минобороны Азербайджана опровергли заявления Армении об открытии огня

Министерство обороны Азербайджана назвало ложными и провокационными сообщения, распространенные Ереваном относительно боевых действий на границе.

Ранее министерство обороны Армении заявило, что якобы минувшей ночью в 00:20 азербайджанские военные нанесли удары из стрелкового оружия по армянским позициям в Гегаркуникской области, и в результате ответного огня продолжая двухчасовой бой.

Как сообщает Trend, оборонное ведомство Азербайджана опровергло эти сообщения. Среди азербайджанских военных потерь нет.