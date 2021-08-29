Эстония просит у ЕС деньги на ПВО для защиты от России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Европейский союз выделить деньги на сооружение системы ПВО средней дальности в странах Прибалтики. Это позволит им "сдерживать Россию".

В интервью журналу Diplomaatia Кальюлайд отметила, что Эстония, Латвия и Литва выделяют на оборону свыше 2% от ВВП, но все еще не располагают собственной системой ПВО для сдерживания России.

"ЕС каждый год встречается и обсуждает развитие оборонного потенциала стран-членов. Пятый год подряд мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, включая Эстонию, тратят более 2% ВВП, но у них по-прежнему нет, например, системы ПВО средней дальности. Разумно ли шестой год подряд признавать этот факт или все-таки создать механизм, с помощью которого эти затраты могут быть перераспределены?" - заявила Кальюлайд.

Профинансировать создание системы ПВО, по мнению Кальюлайд, мог бы Фонд сплочения: "Если ЕС хочет во что-то вложить, он может использовать деньги Фонда сплочения".