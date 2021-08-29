Прирост больных коронавирусом в Москве стабилизировался

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 19 286. В общей сложности в стране зарегистрированы 6 882 827 заражений. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост составляет 0,28%.

В Санкт-Петербурге выявлено 1318 случаев, в Московской области - 914, Свердловской области - 523, в Ростовской области - 485, Пермском крае - 470.

В Москве суточный прирост уже третий день держится в отметке примерно 1500 случаев. За минувшие сутки зарегистрировали 1444 случая, днем ранее 1498, а в пятницу - 1509.