В Сюникской области Армении произошло смертельное ДТП

В 10:00 по местному времени в Сюникской области Армении произошло ДТП. На 178 километре трассы Ереван-Ерасх-Мегри на территории села Сарнакунк столкнулись автомобили Opel Zafira и Nissan.

В результате ДТП погиб один человек, еще пять пострадали. Все они доставлены в медцентр "Сисиан". Среди пострадавших есть и дети.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".



