Министр обороны Турции предостерег Грецию от экспансионизма

Греции нужно отказаться от экспансионистского подхода и провокаций. Такое мнение выразил министр обороны Турции Хулуси Акар во время инспекции приграничной с Грецией провинции Эдирне.

"Руководители всех стран, в частности соседней Греции, должны знать, что добрососедские отношения важны также для народов этих стран. Но, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с провокациями, противоправными агрессивными действиями и риторикой Греции. Они (власти Греции - прим. ред.) постоянно используют язык угроз в адрес Турции", - сказал Акар.

В его визите министра обороны Турции сопровождают начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВМС адмирал Аднан Озбал и командующий ВВС генерал Хасан Кючюкакъюз.

Акар ознакомился с принятыми на границе с Грецией мерами по безопасности и посетил подразделения турецкой армии на нулевой точке границы. Он обратил внимание на то, что нигде в мире и никогда не было такого, чтобы какой-либо остров имел 6 миль территориальных вод и 10 миль воздушного пространства.

"Такого не бывает, но наши греческие соседи претендуют на это. Греция выдвигает неслыханные претензии, претендует на все морское и воздушное пространство, тем самым прилагая все усилия для того, чтобы ограничить возможности Турции. Но история показала, что таким образом ничего не добиться, и они должны это очень четко видеть. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим им нарушать или ущемлять наши права и законы", - заявил Акар.