Талибы возобновят спортивные мероприятия в Афганистане

Движение "Талибан" (запрещена в РФ) объявило о возобновленнии спортивных соревнований в Афганистане. Об этом сообщают афганские СМИ.

"Движение "Талибан" сообщило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане", - отмечает телеканал 1TV.

Конкретная дата начала спортивных мероприятий не называется. Ранее, спортсмены сборной Афганистана прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх. Они были эвакуированы из Кабула на прошлых выходных. После недельной паузы в Париже 27 августа они вылетели в Токио.