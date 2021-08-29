На военном складе в Казахстане раздался хлопок

На территории склада боеприпасов в Казахстане, где 26 августа произошел пожар, зафиксирован хлопок. Пресс-служба минобороны республики отметила, что на складе в Жамбылской области пострадавших нет.

"На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня около 12.20 (09.20 мск) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", - отмечается в сообщении оборонного ведомства Казахстана.

Ранее 29 августа министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщал, что на месте произошедшего 26 августа ЧП сохраняется тление в двух очагах. Риск повторных взрывов сохраняется. Пожарные занимаются поливкой территории склада, саперы расчищают взрывчатые вещества. Операция по ликвидации займет 2-3 дня.

26 августа на складе военной части в Жамбылской области произошло возгорание. Огонь охватил места хранения инженерных боеприпасов. Пострадало 100 человек, погибли 13.