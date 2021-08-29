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Грузия взяла вторую медаль на Паралимпиаде

Грузия взяла вторую медаль на Паралимпиаде

Грузинская дзюдоистка Ина Калдани завоевала серебро на Паралимпийских играх в Токио. В плей-офф она обыграла спортсменок из Мексики и Японии, но в финале уступила дзюдоистке из Бразилии Мальдонадо. 

Это уже вторая медаль сборной Грузии на Паралимпиаде в Токио. Ранее серебро взяла фехтовальщица Нино Тибилашвили.

 29 августа еще один грузинский спортсмен Реваз Чикоидзе будет бороться за золото. В решающем бою он сразится с иранским парадзюдоистом. 

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Вестник Кавказа

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