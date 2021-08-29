Афганские талибы открестились от пакистанских

Афганские талибы не имеют отношения к пакистанским талибам, а с движением "Техрик-и-Талибан Пакистан" надо разбираться официальным властям Исламабада, заявил представитель "Талибан" (запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Муджахид дал понять, что афганские талибы выступают против того, чтобы использовать территорию Афганистана для разрушения мира в Пакистане путем проведения террористических операций.

Напомним, 15 августа движение "Талибан" захватило власть в Афганистане после того, как Соединенные Штаты начали завершать вывод своих войск из этой страны. Представители талибов заверяют мировое сообщество в том, что оно настроено мирно и конструктивно ко всем заинтересованным странам.