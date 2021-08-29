Экономист рассказал о позитивной динамике на рынке труда Азербайджана

На рынке труда Азербайджана наблюдается позитивная динамика, а рост объема пенсии значительно опережает инфляцию. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал профессор Азербайджанского государственного экономического университета UNEC Эльшад Мамедов.

“По важным индикативным показателям наблюдается позитивная динамика. Например, соотношение минимальной заработной платы к средней. Этот показатель приближается к 40%, что соответствует нормам Европейской социальной хартии. Вместе с тем по объему пенсии можем констатировать 60-процентный прирост, что опережает инфляцию. По пособиям тоже есть прогресс, минимальная зарплата за 3 года выросла в два раза. Рынок труда, несмотря на все внешние шоки и пандемию, сохраняет устойчивость. И это связано, в первую очередь, с эффективной социальной политикой. Минтруд справляется со своими задачами и тезисами, обозначенными президентом”, - говорит он.

Мамедов констатирует, что устойчивые тренды последнего десятилетия подтверждают, что инвестиции в человеческий капитал важны для поддержания национальных экономик по всему миру.

“Нужно отметить также прозрачность деятельности структур, подотчетных министерству труда и социальной защиты. Само министерство работает эффективно. Все меньше приходится обращаться к бюджетным ресурсам. Фонд социальной защиты осуществляет масштабные задачи, стоящие перед ним. Это крайне важно, потому что внешние шоки будут оказывать воздействие на экономику страны”, - сказал Мамедов.

Если соотношение фонда заработной платы к ВВП в 2018 году составляло 12%, то в 2020 году страна вышла к 21-22 процентам - существенный прирост. Но если посмотреть на тренды в развитых странах, то правительству Азербайджана есть к чему стремиться. Упор на социальную составляющую в экономическом развитии должен быть сохранен, подчеркнул экономист.



