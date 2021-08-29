США завершают эвакуацию из Афганистана

ВС США завершают эвакуацию людей из Афганистана. В аэропорту Кабула своей очереди ждут около тысячи человек, сообщает Reuters.

Огромные толпы людей, скопившиеся у аэропорта после захвата талибами Кабула, постепенно рассеиваются. США предупредили о вероятности повторных терактов. Напомним, 27 августа у аэропорта им. Хамида Карзая прогремел взрыв, в результате которого погибло свыше 200 человек и были ранены более 1000. Среди погибших 13 американских военных. Ответственность на себя взяло "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Эвакуацию гражданских лиц США планируют завершить сегодня, 29 августа.

"Мы хотим обеспечить, чтобы каждый иностранный гражданин и те, кто находятся под угрозой, были эвакуированы сегодня. Военные начнут улетать (из Кабула), как только этот процесс будет завершен", - сказал источник Reuters. При этом точная дата окончания операции еще неизвестна.

Газета The Washington Post обращает внимание, что операция по эвакуации людей из Кабула сократилась после взрыва. Военные сконцентрированы на вывозе тех людей, которые уже находились на территории аэропорта.

Ранее президент США Джозеф Байден не исключил новые теракты в Кабуле в ближайшие 24-36 часов. Он отдал распоряжение Пентагону принять "все возможные меры" для защиты американских военных в Афганистане. Гражданам США рекомендовано не появляться в окрестностях аэропорта Кабула.

После начала вывода войск США из Афганистана группировка "Талибан" перешла в стремительное наступление и захватила столицу страны Кабул. За исключением долины Панджшер страну контролируют талибы. США планируют завершить вывод войск к 31 августа. Уходящие американские военные забирают с собой также афганцев, опасающихся расправы со стороны талибов.