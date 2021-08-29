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Талибы казнили афганского певца

Талибы казнили афганского певца

Боевики "Талибана" (запрещена в РФ) 28 августа казнили афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби. Об этом со ссылкой на родственников исполнителя передает телеканал Times Now.

Как сообщает телеканала, певца вывели из его дома в провинции Баглан и расстреляли. Сын Андараби подтвердил смерть певца. 

В своих произведениях певец осуждал талибов и поддерживал их противников. Руководство "Талибан" рассматривало музыку Андараби "противной исламу".  

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Вестник Кавказа

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