В Якутии ликвидирован пожар на площади больше 77 тысяч гектаров

В Якутии за сутки потушены пожары площадью более 77 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 35 природных пожаров, за сутки ликвидировано семь на общей площади свыше 77 тысяч гектаров. На тушение задействовано 830 человек и 65 единиц техники", - говорится в пресс-релизе.

В Усть-Майском районе команда МЧС расширила минерализованные полосы. Продолжается тушение отдельных очагов и дотушившие локализованных пожаров. Авиация вылила 240 тысяч тонн воды. Передислоцированы 153 человека, перевезено 12 тонн груза.