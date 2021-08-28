ОАЭ начинают выдачу виз вакцинированным туристам

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о возобновлении с 30 августа выдачи туристических виз гражданам всех без исключения стран при условии получения ими прививки от коронавируса нового типа, одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами.

Как сообщило государственное информационное агентство VAN, данное решение распространяется на страны, въезд из которых ранее был запрещен, с обязательной сдачей ПЦР-теста в аэропорту. В отношении тех, кто не вакцинирован, остаются в силе ранее введенные правила.