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"Зеленый остров" в Карачаевске получит новую набережную

Фото пресс-службы главы и правительства КЧР
Фото пресс-службы главы и правительства КЧР

На "Зеленом острове" в Карачаевске будет построена новая набережная, - сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Один из городов КЧР впервые выиграл конкурс "Малые города и исторические сельские поселения", церемония награждения победителей которого прошла в Нижнем Новгороде. Награду победителям вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, - передает "АиФ-Ставрополье"

"На благоустройство территории "Зеленого острова" победитель конкурса получил 80 млн рублей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жителей города Карачаевка и всей республики с победой в конкурсе в своем официальном акаунте в Instagram", - добавили в пресс-службе главы региона.

Напомним, заявка на конкурс разрабатывалась сотрудниками администрации города Карачаевска и центра "Мой бизнес".

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Вестник Кавказа

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