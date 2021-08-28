"Зеленый остров" в Карачаевске получит новую набережную

На "Зеленом острове" в Карачаевске будет построена новая набережная, - сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Один из городов КЧР впервые выиграл конкурс "Малые города и исторические сельские поселения", церемония награждения победителей которого прошла в Нижнем Новгороде. Награду победителям вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, - передает "АиФ-Ставрополье"

"На благоустройство территории "Зеленого острова" победитель конкурса получил 80 млн рублей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жителей города Карачаевка и всей республики с победой в конкурсе в своем официальном акаунте в Instagram", - добавили в пресс-службе главы региона.

Напомним, заявка на конкурс разрабатывалась сотрудниками администрации города Карачаевска и центра "Мой бизнес".